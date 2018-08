Coop lancia il primo negozio di ottica della provincia di Perugia: dai test visivi alle montature personalizzate

Dopo la farmacia, il distributore di benzina, ora anche il servizio di ottica a disposizione dei clienti. Il tutto rigorosamente griffato Coop. La novità è prevista del Centro Commerciale di via Madonna della Fiamenga a Foligno e prenderà il via domani - sabato 4 agosto - sotto l'insegna di Coop Ottica. Quello di Foligno è il secondo ottico di Coop Centro Italia che va ad arricchire così la propria offerta nel settore con un ulteriore investimento che si aggiunge a quello presente nella galleria commerciale dell’Ipercoop di Terni inaugurato alla fine dello scorso anno. Il nuovo Coop Ottica rimarrà aperto per tutti i clienti dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,00 e la domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

Il punto di Foligno sarà dotato di una superficie di 36 mq, il negozio gode di uno spazio espositivo, di un’area dedicata alla misurazione della vista e di un laboratorio di montaggio occhiali. Il punto vendita offre un vasto assortimento in linea con i più moderni trend del mercato: occhiali da vista e da sole (anche per i più piccoli) di tutte le marche.

Inoltre a disposizione dei clienti anche numerosi servizi offerti dagli ottici professionisti sempre presenti a negozio volti a migliorare il benessere visivo dei Soci Coop e dei clienti: test visivi, check up completi degli occhiali per verificarne l’assetto e la corretta vestibilità, pulizia di lenti e montature e possibilità di richiedere preventivi e consulenze personalizzate da parte del personale, il tutto completamente gratuito.