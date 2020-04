Spesa online con consegna a domicilio o ritiro in negozio, Coop lancia nuovi servizi

Coop Centro Italia lancia nuovi servizi per i clienti. La Cooperativa ha potenziato nelle ultime settimane il proprio canale di vendite online rendendo disponibile il servizio di consegna a domicilio, a Perugia, Corciano e nei comuni di Terni, San Gemini, Stroncone e a Foligno, Bevagna, Montefalco, Spello e Trevi. A questo si aggiunge ora la possibilità di scegliere di ritirare di persona la spesa fatta online anche presso l’Ipercoop di Collestrada e il supermercato Coop di Perugia San Sisto senza nessun costo aggiuntivo.

"Per usufruire sia della consegna a domicilio che del ritiro a negozio della spesa ordinata online bastano infatti pochi semplici passaggi: collegandosi al sito spesaonline.coopcentroitalia.it (raggiungibile anche attraverso la APP Coop Centro Italia, scaricabile gratuitamente dagli Store) è possibile scegliere la modalità di consegna della spesa desiderata, creare il proprio profilo e riempire il carrello virtuale scegliendo tra i tantissimi articoli disponibili, sia industriali (es. pasta, farina, biscotti, caffè, bevande, surgelati) sia freschi (frutta, verdura, carne, ecc). I soci della Cooperativa possono inoltre associare al profilo di spesa online la propria carta socio per usufruire delle promozioni loro riservate.

E ancora: "Una volta scelto il giorno e la fascia oraria di consegna/ritiro ed effettuato il pagamento tramite carte di credito, carte prepagate, PayPal o Masterpass, non resta dunque che attendere l’arrivo della spesa (che viene consegnata al piano) o passare a ritirarla di persona a negozio nella fascia oraria selezionata. Per quanto riguarda il servizio con consegna domicilio è possibile ridurre i costi di consegna per un determinato periodo di tempo (30 o 90 giorni) pagando una quota fissa, grazie alla sottoscrizione dell’abbonamento “Coop Free”".