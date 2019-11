Coop lancia la spesa online, consegna a domicilio a Perugia e Corciano: la novità

Facile, comodo e smart: è il nuovo servizio di spesa online con consegna a domicilio che Coop Centro Italia ha attivato per i soci e clienti in tutto il territorio dei comuni di Perugia e Corciano.

Il servizio è semplice, intuitivo e alla portata di tutti in quanto necessita soltanto di un pc con connessione internet o di un comune smartphone.

Per usufruire della spesa online bastano pochi semplici passaggi: collegandosi al sito spesaonline.coopcentroitalia.it è possibile creare il proprio profilo e riempire il carrello virtuale scegliendo tra i tantissimi articoli disponibili sia industriali (es. pasta, farina, biscotti, caffè, bevande, surgelati) sia freschi (frutta, verdura, carne, ecc).

L’assortimento della spesa online mantiene le caratteristiche riconosciute ed apprezzate tra gli scaffali dei punti vendita Coop Centro Italia, garantendo qualità e convenienza sia sui prodotti a marchio Coop che su quelli delle marche commerciali. I soci della Cooperativa possono inoltre associare al profilo di spesa online la propria carta socio per usufruire delle promozioni loro riservate.

È possibile farsi consegnare la spesa il giorno stesso dell’ordine o in uno dei due giorni successivi, scegliendo tra tre comode fasce orarie distinte della durata di due ore ciascuna: dalle 12:00 alle 14:00, dalle 16:00 alle 18.00 e, infine, dalle 18:00 alle 20:00.

Il servizio di consegna è particolarmente conveniente per tutti i clienti: infatti più si acquista più scendono i costi di consegna arrivando alla completa gratuità per ordini superiori a 100€ in tutte le zone coperte, direttamente al piano e senza alcun costo aggiuntivo legato al chilometraggio.

Una volta selezionata la fascia oraria di consegna ed effettuato il pagamento tramite carte di credito, carte prepagate e, a brevissimo anche tramite PayPal, non resta dunque che attendere in tutta comodità l’arrivo della spesa che viene recapitata attraverso mezzi elettrici a ridottissimo impatto ambientale.

Con questo nuovo servizio, attivo in via sperimentale nei comuni di Perugia e Corciano, Coop Centro Italia mette a disposizione dei propri soci e clienti una ulteriore opportunità per poter scegliere ogni giorno la qualità, la sicurezza e la convenienza dei propri prodotti, testimoniando una costante attenzione alle nuove modalità di consumo, ai nuovi bisogni incrociati con le effettive possibilità di mobilità di ciascuno, all’innovazione tecnologica e al rispetto dell’ambiente.