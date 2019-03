Coop, la raccolta punti si fa dallo smartphone: ecco "Be Appy"

Uno smartphone e la carta socio Coop: sono queste le uniche cose necessarie per partecipare alla nuova raccolta punti “Be Appy” di Coop Centro Italia. "Fino al 31 dicembre 2019 infatti, scaricando sul proprio smartphone l’app Coop Centro Italia, i soci possono iscriversi all’iniziativa in pochi semplici passaggi ed iniziare subito a raccogliere i punti Appy semplicemente facendo la spesa nei negozi della Cooperativa". E ancora: "Con i punti raccolti è possibile, per tutta la durata della collezione, scegliere in qualsiasi momento da un catalogo di oltre 100 premi adatti a tutte le esigenze: dagli strumenti professionali per la cucina firmati Iginio Massari a droni e occhiali 3D di ultima generazione, dai migliori accessori per lo sport a soggiorni ed esperienze esclusivi".

Come spiega Coop Centro Italia in una nota "per raggiungere più velocemente i premi desiderati, oltre a ricevere punti extra per il proprio compleanno, si possono completare all’interno della App delle missioni di gioco e donare o farsi donare punti ad altri soci Coop Centro Italia, per unire le forze ed ottenere insieme ancora più premi. Come se non bastasse, ogni 500 punti Appy accumulati si guadagna un titolo di partecipazione al concorso che mette in palio il super premio: una Fiat Panda Lounge a Metano. Nel frattempo, proseguiranno per tutti le occasioni di collezionamento a bollini o a soglia spesa, come ad esempio la collezione padelle Bastianich attualmente in corso".

Con “Be Appy” Coop Centro Italia "vuole premiare una volta in più la fedeltà dei propri soci attraverso una raccolta punti divertente ed innovativa, unica nel panorama della grande distribuzione, che si aggiunge ai tanti vantaggi quotidiani loro riservati".