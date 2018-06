Nomine & Poltrone, la Coop Centro Italia ha un nuovo presidente: finisce l'era del manager Raggi

E' finita oggi l'era alla Coop di uno dei manager più discussi e più ammirati, oggetto di mille commenti ma allo stesso tempo considerato un grande tessitorie, uno stratega. Giorgio Raggi dopo 16 anni lascia la guida di una delle cooperative più importanti del Centro Italia. Non si è voluto ricandidare per il rinnovo del Cda - eletto da ben sei assemblee di soci - che resterà in carica fino al 2021. I 29 nuovi membri del Cda di Coop Centro Italia hanno nominato il nuovo presidente Antonio Erminio Bomarsi e poi il suo vice Gianni Barbetti.