Coop Centro Italia continua a crescere (più soci, più fatturato) e sigla nuovo accordo con Unicoop Firenze

Continua a crescere la Coop Centro Italia con base a Castiglione del Lago. Ma non solo conti in attivo, anche un accordo siglato con la cugina Unicoop di Firenze che permette nuove sinergie economiche e industriali che renderanno anche più solida la cooperativa di casa nostra.

I CONTI - Coop Centro Italia ha chiuso l’esercizio 2017 con 594 milioni di vendite, in crescita rispetto al 2016 e al budget (rispettivamente +2,5 milioni a rete omogenea e +9,5 milioni a rete totale), con un utile di gestione caratteristica stimato in 10,5 milioni, pari al 2% del fatturato netto. Oltre 470.000 i soci con un incremento di 12.000. La struttura patrimoniale risulta rafforzata e adeguata agli indici di Legge.

L'ACCORDO - Tra Coop Centro Italia e Unicoop Firenze è stato raggiunto un accordo strategico teso a sviluppare sinergie industriali ed economiche al fine di assicurare il consolidamento e lo sviluppo delle relative imprese. Le sinergie imprenditoriali, i cui contenuti saranno esplicitati in appositi protocolli, tenderanno ad elevare il livello di competitività delle Cooperative.

In tale contesto è stato siglato il 29/12/2017 un accordo – soggetto a preventivo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi di legge – per il passaggio dei punti vendita dell’area toscana a Unicoop Firenze nell’arco di 3/4 anni. In questo periodo i negozi continueranno ad essere gestiti da Coop Centro Italia. L’operazione registra come valore 85 milioni di Euro (per la nuda proprietà).