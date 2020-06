Confindustria, Alunni nella squadra di Bonomi: guiderà il gruppo tecnico 'Cultura'

Incarico nazionale per Antonio Alunni, numero uno di Confindustria Umbria che è stato messo dal presidente Carlo Bonomi alla guida del gruppo tecnico 'Cultura'. I gruppi tecnici accompagneranno l’azione della squadra di presidenza per il prossimo biennio e svolgeranno attività di supporto sulle tematiche ritenute prioritarie dagli Industriali italiani.

Il gruppo tecnico 'Cultura' presieduto da Alunni, farà riferimento alla delega ad Ambiente, Sostenibilità e Cultura della vicepresidente nazionale Maria Cristina Piovesana, con l’obiettivo di alimentare e costruire attività che concorrano alla diffusione della cultura d’impresa e alla valorizzazione della cultura come leva di sviluppo e di identità competitiva per il tessuto industriale del Paese.

Al gruppo partecipano circa 30 componenti e le riunioni si svolgono con una cadenza bimestrale in sedi diverse in tutta Italia. “La cultura è un elemento fondamentale per uno sviluppo sostenibile, diffuso e di grande responsabilità - ha commentato Alunni -. Il ruolo dell’impresa è fondamentale per creare un sistema armonico nel quale crescita economica e sociale di ogni territorio vadano di pari passo”.