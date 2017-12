Nomine & Poltrone - Confagricoltura Umbria, ecco il nuovo governo: tutti i nomi

Dopo l’assemblea del 18 dicembre, il consiglio di Confagricoltura Umbria ha nominato i componenti della Giunta esecutiva per il prossimo triennio 2017-2020. Sono state assegnate deleghe ai componenti sulla base delle competenze professionali e degli indirizzi produttivi delle loro aziende. I vicepresidenti saranno Anna Ciri (informazione), Vicenzo Cecci per Orvieto e Giuseppe Malvetani per Terni. Gli altri componenti saranno Giacomo Iraci (ambiente), Giuseppe Morgetti (cerealicoltura), Nicolò Barberani (viticoltura), Guido Gatti (Anga), Matteo Pennacchi (zootecnia), Ruffo Rufo (energie rinnovabili) e Marco Viola (olivicoltura).

“Mi impegno – ha ribadito il neopresidente regionale della confederazione Fabio Rossi – a mantenere Confagricoltura Umbria con un profilo di sindacato di impresa libero e autonomo nelle proprie scelte e nelle proprie determinazioni. Confermiamo la ferma volontà di rimanere riferimento affidabile per i soci e interlocutore attento per la pubblica amministrazione”. “Ringrazio, infine, il mio predecessore Marco Caprai – ha concluso Rossi – per i suoi tanti meriti: primo tra tutti l’aggregazione organizzativa in Umbria, realizzando un’unica struttura regionale, poi l’aver assicurato un importante rappresentanza di Confagricoltura Umbria nel panorama agricolo regionale e anche di aver dato all’organizzazione una sede prestigiosa”.