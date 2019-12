Concorso per il personale Ata, 11mila posti di lavoro: come fare domanda

Buona notizia per chi vuole partecipare al concorso per il personale Ata 2020 e alla selezione pubblica riservata all'assunzione degli addetti alle pulizie nelle scuole con almeno 10 anni di servizio all’interno degli istituti scolastici come dipendenti di ditte esterne appaltanti: la scadenza del bando, che doveva essere al 31 dicembre 2019, è stata prorogata alle ore 14 dell'8 gennaio 2020. La nuova scadenza è stata resa nota attraverso un decreto dipartimentale del Miur.

C'è più tempo quindi per candidarsi a questo concorso, che punta a internalizzare il servizio e rendere gli addetti alle pulizie, tra cui gli ex LSU, dipendenti direttamente dal Miur come personale ATA. I posti disponibili sono più di 11mila ma non tutti possono partecipare alla selezione. Vediamo quindi quali sono i requisiti necessari e le modalità di presentazione della domanda.