Maxi concorso, più di 1500 posti a tempo indeterminato: tutte le informazioni

Oltre 1.500 posti a tempo indeterminato a disposizione per il concorso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Mancano ancora pochi giorni per poter effettuare l’iscrizione al concorso pubblicato nell’ambito dell’attuazione del progetto Ripam (Riqualificazione per le Pubbliche Amministrazioni).