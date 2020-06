Concorsi pubblici, il Ministero della Salute assume personale a tempo pieno e indeterminato

Il Ministero della Salute assume personale a tempo pieno e indeterminato: "Al fine di far fronte all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e alla priorità di sanità pubblica di potenziare le risorse umane del Ministero della Salute preposte nelle attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e di profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti - si legge sul sito del Ministero - , in attuazione del decreto legge Rilancio vengono riaperti i termini delle procedure concorsuali, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di: 40 posti di dirigente sanitario medico, 12 posti di dirigente sanitario veterinario, 91 unità di personale con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro".

E ancora: "Verranno previste nuove modalità di svolgimento (anche in via telematica) utili ad accelerare i tempi per l’assunzione in servizio".

La procedura di compilazione delle domande, attraverso piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it, sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno 6 giugno 2020 fino alle ore 11,59 del giorno 20 giugno 2020.

Concorso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario – disciplina Sanità animale, a tempo pieno e indeterminato

Concorso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 40 posti di dirigente sanitario medico – disciplina Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno e indeterminato

Concorso: Assunzione a tempo indeterminato di 91 unità di personale con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nella terza area – F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute