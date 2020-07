Concorso per l'assunzione di 2133 funzionari della pubblica amministrazione. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno. "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni", si legge sulla gazzetta.

La domanda di ammissione al concorso, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del bando, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, entro termine di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n.50 del 30 giugno 2020.

I posti a disposizione sono 2.133, suddivisi in 18 amministrazioni. L'elenco

Concorso pubblico, 2133 assunzioni a tempo pieno e indeterminato: i requisiti