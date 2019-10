Nuovo concorso pubblico: 616 posti a tempo indeterminato, basta la licenza media

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l'assunzione di 616 operatori giudiziari con contratto a tempo indeterminato e orario di lavoro full time. Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso di alcuni requisiti, come l'iscrizione ai centri per l'impiego, ma non ci sono limiti di età e come titolo di studio basta la licenza media. Prima di approfondire il discorso sui requisiti, vediamo nel dettaglio in quali Regioni si trovano i posti da riempire.