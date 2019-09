Maxi concorso del Ministero dell'Ambiente, 251 assunzioni a tempo indeterminato: il bando

Maxi concorso del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la selezione di 251 unità di personale a tempo indeterminato.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 63 del 09 agosto 2019 il bando di concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 251 unità di personale. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecentocinquantuno unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella sede unica di Roma.

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata ed inviata, esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line tramite il sistema “Step-One 2019” all’indirizzo internet https://www.ripam.cloud, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n.63 del 09 agosto 2019.

Allegati