Il Comune di Foligno assume personale a tempo pieno e indeterminato: i concorsi

Occasioni di lavoro: concorso al Comune di Foligno per l'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato. Come spiega una nota dell'Ente, il Comune di Foligno ha pubblicato gli avvisi per concorsi pubblici che riguardano 2 dirigenti amministrativi e 1 dirigente per l’area dei servizi finanziari, 2 specialisti della vigilanza per la polizia municipale (categoria D) e 3 educatori professionali per gli asili nido comunali (categoria C).

I concorsi sono per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande per partecipare vanno presentate entro il prossimo 31 ottobre. I dettagli degli avvisi sono presenti sul sito istituzionale del Comune.