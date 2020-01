Concorsi, il Comune di Città della Pieve assume a tempo indeterminato

Il Comune di Città della Pieve e il Comune di Fabro assumono personale. Come si legge nel bando pubblicato dall'amministrazione comunale sul sito di Città della Pieve, "è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive due unità di personale con profilo di Istruttore di Vigilanza, categoria C, da assegnare uno al Comune di Città della Pieve e uno al Comune di Fabro".

Concorsi, il Comune assume a tempo indeterminato: il trattamento economico

I candidati vincitori, si legge ancora nel bando, "avranno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Sarà applicato il trattamento giuridico ed economico del personale di categoria C, previsto dal Ccnl Comparto Autonomie Locali. Si aggiungono il rateo della tredicesima mensilità ai sensi di legge e le eventuali quote di compenso accessorio, ove dovute. I vincitori del concorso dovranno svolgere le mansioni tipiche del personale di categoria giuridica C – Istruttore di Vigilanza, connesse alle funzioni della struttura di assegnazione".

Per presentare domanda c'è tempo fino al 10 febbraio.