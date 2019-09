Il Comune di Todi assume personale a tempo indeterminato, il bando

Il Comune di Todi assume personale a tempo pieno e indeterminato: "E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami - si legge sul sito del Comune - per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato ad orario pieno di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, cat. D pos.ec. 1, di cui n. 1 posto riservato al personale interno del Comune di Todi, in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della categoria « C », ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis del D.Lgs.165/2001".

La domanda, si legge nel bando, dovrà essere presentata "entro e non oltre le ore 13 del giorno 9 settembre".

Il trattamento economico, spiega sempre il bando, prevede lo "stipendio tabellare iniziale annuo previsto per la categoria D, posizione economica 1 pari ad €.22.135,47, nonché salario accessorio come previsto dal contratto integrativo e dai CCNL in vigore, la tredicesima mensilità e l’assegno per il nucleo familiare, se dovuto e ogni altro emolumento dovuto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali".