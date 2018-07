Lavori già nel pubblico, ma vuoi cambiare sede o avvicinarti a casa? Il Comune di Spello offre un posto

Lavori già per un ente pubblico ma vuoi cambiare sede e amministrazione? O più semplicemente vuoi lavorare nel tuo comune o avvicinarti il più possibile a casa? Il comune di spello ti offre l'occasione seppur per un solo anno. Nel bando c'è un avviso di comando della durata di 1 anno, prorogabile, per l’assegnazione di un posto, categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo, presso l’area Affari generali servizi sociali e patrimonio.

L’Avviso, che scade il prossimo 10 agosto, stabilisce una serie di requisiti, tra cui essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001), con rapporto di lavoro a tempo pieno o part time e indeterminato, con inquadramento nella stessa categoria e profilo professionale (per i soggetti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali) o in categoria e profilo professionale contrattuale equivalente (per i soggetti appartenenti a comparti diversi) rispetto al posto da ricoprire e in possesso del nulla-osta al comando da parte dell’amministrazione di appartenenza.

La domanda potrà essere inoltrata tramite raccomandata A/R o da indirizzo di posta elettronica certificata alla PEC dell'Ente comune.spello@postacert.umbria.it. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione tramite colloquio individuale sarà pubblicato nell’Albo pretorio telematico e nel portale del Comune il giorno 31 agosto 2018. Le informazioni in merito alla procedura di comando e lo schema di domanda sono disponibili nel sito del Comune di Spello alla sezione “Bandi e concorsi".