Il Comune di Perugia assume personale: nuovi posti di lavoro, il concorso

Il Comune di Perugia assume personale. Nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 8 posti di Istruttore Amministrativo Contabile categoria C.

Scadenza presentazione domande è fissata per il 27 giugno 2019 e può essere inoltrata esclusivamente via internet. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Perugia.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (la validità dei titoli conseguiti presso uno stato dell’Unione Europea è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani; età non inferiore ad anni 18; cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato; godimento dei diritti civili e politici; essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti soggetti all’obbligo medesimo nati entro il 31.12.1985); non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; idoneità fisica al servizio. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente.

Il bando e tutti i dettagli