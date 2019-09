È online il bando del Servizio Civile 2019 in Comune a Perugia: la domanda, i progetti e i posti

È online il bando del Servizio Civile Universale 2019 per 20 volontari. La durata del servizio civile è di 12 mesi. È possibile presentare la domanda entro il 10 ottobre prossimo, alle ore 14 tramite la piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it), accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID. Per informazioni visitare www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. Si può consultare anche la guida per la consultazione della domanda ai siti: www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Questi i progetti presentati dal Comune di Perugia:

1. “Con alto e nobile impegno: la biblioteca di Adolfo Morini”

2. “Economia della conoscenza tra P.A. e impresa on-line”

3. “Giovani multitasking”

4. “International Perugia”

5. “Leggere insieme, leggere ovunque”

6. “Memorie a confronto: Perugia si racconta attraverso foto, documenti e

testimonianze”

7. “Quello che cerchi lo trovi in biblioteca: lo sportello virtuale delle

#BIBLIOCOMPG”

Per ulteriori info, visita il sito https://www.comune.perugia.it/articoli/bando-servizio-civile- universale