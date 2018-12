Offerte di lavoro, il Comune di Perugia pubblica i bandi: tutti i posti disponibili

Sono stati pubblicati oggi sul sito del Comune di Perugia (istituzionali- concorsi) tre bandi per concorsi pubblici. Il primo è il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque istruttori socio-educativo-assistenziali, di cui tre per gli asili nido Cat. C1 con riserva di un posto a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze armate, e due per le scuole dell’infanzia.

Le domande dovranno pervenire (o con consegna diretta all’ufficio protocollo in piazza Morlacchi o a mezzo raccomandata o via pec) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e, dunque, entro il 17 gennaio 2019.Tutte le informazioni al sito: http://istituzionale.comune.perugia.it/articoli/concorso-pubblico-5-istruttori-socio-educativi

Il secondo concorso è relativo ad un posto per istruttore direttivo tecnico- ingegnere meccanico CAT D1. Anche in questo caso le domande dovranno pervenire (o con consegna diretta all’ufficio protocollo in piazza Morlacchi o a mezzo raccomandata o via pec) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e, dunque, entro il 17 gennaio 2019 Tutte le informazioni al sito: http://istituzionale.comune.perugia.it/articoli/concorso-pubblico-un-posto-istruttore-direttivo tecnico

Il terzo ed ultimo bando pubblicato, infine, è relativo al concorso per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D1. di cui 1 riservato ai sensi degli artt. 678, comma 9 e 1014, comma 3 del D.Lgs 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Anche in questo caso le domande dovranno pervenire (o con consegna diretta all’ufficio protocollo in piazza Morlacchi o a mezzo raccomandata o via pec) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e, dunque, entro il 17 gennaio 2019 Tutte le informazioni al sito:http://istituzionale.comune.perugia.it/articoli/concorso-pubblico-2-posti-assistente-sociale