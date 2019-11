Marsciano, il Comune assume personale a tempo pieno e indeterminato: il bando

Il Comune di Marsciano ha emanato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità di personale con profilo di Istruttore direttivo informatico di categoria D, da assegnare all’area Assistenza organi, gare, acquisti e informatica.

I soggetti interessati devono produrre la domanda di partecipazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione dalla selezione. Il termine ultimo per la presentazione della domanda viene indicato nella pagina del sito web del comune di Marsciano dedicata al bando, dove è anche possibile reperire, insieme al testo integrale del bando, il modello per la presentazione della domanda.

Il Comune ha attivi anche altri due bandi di concorso per l’assunzione di una unità di personale con profilo di Istruttore direttivo contabile di categoria D, e di quattro unità con profilo di Istruttore direttivo amministrativo, anche in questo caso di categoria D. Le domande per questi due concorsi di Istruttore contabile e Istruttore amministrativo dovranno essere presentate entro il 5 dicembre 2019, come indicato negli avvisi pubblicati sulla home page del sito istituzionale del Comune nella sezione “Concorsi attivi in evidenza”. Per ulteriori informazioni, oltre alla consultazione dei bandi reperibili on line, è possibile contattare l’Ufficio Personale del Comune di Marsciano al numero 0758747230.