Gualdo Tadino, seleziona due educatori per i compiti scolastici pomeridiani e animazione al Grest

Il Comune seleziona due educatori per dei progetti estivi e invernali da assumere con contratto a tempo. Obiettivi: sia aiutare gli studenti a fare i compiti post lezioni che fare animazioni e laboratori per il Grest all'oratorio Salesiano. Un'assunzione è finalizzata per il periodo invernale allo svolgimento di attività in un laboratorio di aiuto compiti durante il periodo scolastico a fronte del compenso complessivo omnicomprensivo di euro 3.600,00.

L'altro incarico è finalizzato allo svolgimento di attività di animazione/attività laboratoriali nel centro estivo inclusivo (GRest) nel periodo estivo a fronte di un compenso complessivo omnicomprensiv di euro 4.800,00. Il compenso verrà elargito ai due educatori, rispettivamnete al termine del periodo delle attività invernali-scolastiche e al termine delle attività del periodo estivo. Entrambe le attività sia invernali che estive si svolgeranno presso l’oratorio “Don Bosco” di Gualdo Tadino. I candidati devono aver conseguito la Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L19) indirizzo di educatore professionale o titoli di studio equipollenti.

Ecco come presentare la domanda e i tempi: chi fosse interessato a proporre la propria candidatura, deve compilare il modello di domanda e allegare il proprio curriculum vitae (datato e sottoscritto), copia del titolo di studio e eventuali specializzazioni, copia carta identità, Modello di dichiarazione sostitutiva inerente la conformità agli originali delle copie dei documenti presentati.