Il Comune di Foligno cerca personale a tempo pieno e indeterminato: i posti e le scadenze

Il Comune di Foligno ha pubblicato gli avvisi di mobilità esterna per la copertura complessiva di 13 posti posti, a tempo pieno e indeterminato. Come spiega la nota gli avvisi "riguardano 2 posti di categoria giuridica C, profilo professionale “Istruttore amministrativo” all’area diritti di cittadinanza, 1 posto di categoria giuridica C, profilo professionale “Istruttore amministrativo” all’area lavori pubblici, 1 posto di categoria giuridica D, profilo professionale “Istruttore direttivo programmatore di sistema” all’area Governo del Territorio; 1 posto di categoria giuridica D, profilo professionale “Istruttore direttivo tecnico” all’area governo del territorio; 2 posti di categoria giuridica B1, profilo professionale “Messo notificatore” all’area servizi generali; 1 posto di categoria giuridica B1, profilo professionale “Operaio professionale” con professionalità specifica nella conduzione di automezzi e macchine operatrici, all’area lavori pubblici; 1 posto di categoria giuridica B1, profilo professionale “Operaio professionale” con professionalità specifica negli impianti elettrici, all’area lavori pubblici. Le domande per i 9 posti dovranno pervenire entro il 20 giugno".

Altri avvisi di mobilità esterna "riguardano 4 posti a tempo pieno e indeterminato, con scadenza delle domande fissata al 15 luglio.

Interessano 2 posti, categoria C, profilo istruttore tecnico all’area lavori pubblici, 1 posto, categoria D, profilo ‘Istruttore direttivo amministrativo’ all’area cultura, formazione e sport, 1 posto, categoria C, profilo “Istruttore economico finanziario” all’area formazione cultura e sport".