Il Comune di Marsciano cerca privati per affidare gli impianti della pubblicità su strada

Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per ricercare operatori economici che manifestino interesse all’affidamento diretto, con richiesta di preventivo, del servizio di gestione degli impianti pubblicitari di proprietà comunale per il periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2023. Si tratta di 132 spazi, dislocati su tutto il territorio comunale, che vanno dai cartelloni 6x3 metri (ce ne sono 6) alle paline del trasporto urbano che ospitano un piccolo spazio dedicato alla pubblicità, passando anche per 19 bacheche con uno spazio di 70x100 cm. Il canone annuo richiesto dal Comune e messo a base d’asta (soggetto solo a rialzo) è di 8.500 euro (IVA esclusa). Il servizio sarà aggiudicato in favore del concorrente che presenterà l’offerta più alta rispetto alla base d’asta.

Le ditte interessate a presentare un’offerta, possono inviare la propria candidatura utilizzando il modulo presente, insieme al testo completo dell’avviso e a tutte le informazioni necessarie, sul sito web del Comune all’indirizzo https://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/archivio11_bandi- gare-e-contratti_0_480089_0_1.html. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 19 novembre 2019 con consegna a mano al Protocollo del Comune di Marsciano, Largo Garibaldi, 1 oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.marsciano@postacert.umbria.it.