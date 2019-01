Tornano nel mirino gli ortofrutta low cost con merce lungo-strada: troppi rischi per la salute, nuovi controlli e multe

Il consiglio comunale è tornato ad affrontare il problema della merce esposta su strada da parte di negozi frutta e verdura all’aperto. Maggiori controlli sono stati chiesti dal consigliere comunale del pd, Mencaroni, che ha ricordato alla Giunta e ai consiglieri comunale il dispositivo della Corte di Cassazione dove si stabilito che l’esposizione e la vendita di frutta e verdura lungo strade e marciapiedi è da considerarsi fuori legge perché contrasta con quanto previsto dalla legge 282/1962 (articolo 5 lettera B) che vieta di mettere in commercio alimenti “insudiciati, invasi da parassiti, in stato divvalterazione o comunque nocivi, ovvero sottoposti a lavorazioni o trattamenti diretti mascherare un preesistente stato di alterazione”.

La stessa Corte di Cassazione ha stabilito anche che è reato, punibile con la reclusione finova due anni o con la multa da euro 103,99 a euro 1.032,91, l’esposizione delle cassette di frutta e verdura sul marciapiede senza autorizzazione amministrativa, comportando invasione di terreni ed edifici.

“A ciò si aggiunga – seconto gli ultimi dati emersi nelle città capoluogo dove il fenomeno è simile a quello perugino - che secondo studi effettuati dall’Università di Milano, esposizione di generi alimentari per strada sottopone gli alimenti potenziale contaminazione batterica e, dall’altro, a sostanze nocive come piombo, benzene e residui della combustione. Molti comuni in Italia stanno procedendo tramite regolamenti ed ordinanze a regolamentare l’esposizione di frutta e verdura all’esterno dei negozi ondev garantire la pubblica salute.". La proposta del Pd tornerà in commissione per studiare con gli uffici e la municipale e altre forze dell'ordine un piano straordinario per i controlli multiforze al fine di dare al cittadino un prodotto di qualità.