Il Comune di Assisi offre un posto da geometra: il bando per il trasferimento da altri enti

E’ stata indetta una selezione per la copertura, mediante mobilità tra enti, di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico-geometra (categoria C). I requisiti indispensabili per l’ammissione sono: essere dipendente con lo stesso tipo di contratto presso una pubblica amministrazione, aver prestato almeno 18 mesi di servizio con la stessa qualifica presso un altro ente, non aver subìto condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso, una buona conoscenza delle procedure informatiche in uso negli

uffici amministrativi, l’idoneità fisica alla funzione e il preventivo nulla osta dell’ente di appartenenza ad eventuale trasferimento.

La domanda di ammissione alla selezione, da indirizzare al Comune di Assisi (Ufficio risorse umane) può essere presentata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo, mediante corriere o mediante Pec all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it. Il termine perentorio per la presentazione o l’invio della domanda è il 9 dicembre prossimo, ore 13. Tutte le informazioni relative all’avviso di selezione pubblica si trovano sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it voce “amministrazione” –regolamenti e statuto comunale.