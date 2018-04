A lezione...di pizza, alla scoperta di tutti i segreti del cibo italiano per eccellenza

Riconosciuta patrimonio culturale dell’umanità dall’Unesco nel dicembre 2017, la pizza è il cibo italiano per eccellenza, ma anche quello verso cui siamo più esigenti. Carichi di aspettative, capita spesso di rimanere delusi in pizzeria. Quali sono, allora, gli errori più commessi e i segreti per realizzare una buona pizza, napoletana e non solo?

È con questa mission che trenta pizzaioli e ristoratori - con cappellino e grembiule - si sono seduti sui banchi di scuola allestiti presso il Molino Agugiaro&Figna di Magione per un corso su come ottenere una vera pizza, tenuto dal tecnico Paolo Spadaro. La giornata, dal nome “Che pizza”, è il primo evento in esterna di Cancelloni Experience, il cartellone di appuntamenti dedicati ai professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, con protagonisti chef stellati, sommelier, docenti ed esperti di web marketing.

L’evento è iniziato con un corso teorico sulle tipologie di farine e sulle nuove tendenze, sulle lavorazioni e sui metodi di impastamento. Poi dalla teoria si è passati alla pratica, con un corso base per realizzare un buon impasto per pizza, sia napoletana che romana, e una guida alle varie fasi: lievitazione, condimento e cottura. Spadaro ha mostrato anche ricette originali e accostamenti per realizzare farciture sfiziose, come la crema di zucca con funghi porcini, e altri modi sfiziosi per utilizzare l’impasto della pizza nei rinfreschi.

“I partecipanti hanno fatto moltissime domande, ognuno è un mondo a sé perché c’è chi fa la pizza in un modo e chi in un altro – ha raccontato Spadaro – ma l’errore più comune è quello di utilizzare la farina sbagliata per il tipo di lavorazione che si fa. Molte persone non sono in grado di scegliere la farina più adatta al loro stile di pizza. Questo genere di incontri serve proprio a far capire come orientarsi meglio sulla scelta del prodotto adatto alle proprie esigenze”.

Gli iscritti al workshop hanno superato la capienza consentita. Per permettere a tutti di partecipare, l’evento sarà replicato il 14 maggio, sempre presso il molino di Magione.