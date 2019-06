Nomine & Poltrone - Coldiretti Umbria, Mario Rossi è il nuovo direttore

Mario Rossi, è il nuovo direttore della Coldiretti Umbria: succede a Diego Furia che ha diretto la federazione negli ultimi cinque anni. Nato a Todi, cinquantatreenne, sposato con due figli, con una lunga esperienza in Coldiretti, negli ultimi cinque anni ha guidato la federazione di Arezzo.

"Sono entusiasta e molto motivato per questo incarico - afferma il neodirettore della Coldiretti Umbria Rossi - ma anche cosciente dell’impegno che mi attende per rafforzare il ruolo di Coldiretti su tutto il territorio regionale. L’obiettivo prioritario è quello di interpretare al meglio le esigenze degli imprenditori e dei cittadini-consumatori, puntando su una sostenibilità economica che muova da nuovi approcci, in grado di ridurre lo squilibrio lungo la filiera che vede la fase produttiva spesso penalizzata. Rientrano in quest’ambito i progetti di filiera portati avanti da Coldiretti, con la conquista dell’etichettatura obbligatoria capace di riequilibrare il mercato nella direzione dell’equità, valorizzando la filiera agroalimentare Made in Italy".

E ancora: "Sono molteplici - continua Rossi - le sfide che ci attendono nel prossimo futuro, a cominciare dalla nuova programmazione comunitaria 2021-2027 che riguarderà il settore agricolo, rispetto alle quali diventa basilare tutelare le imprese agricole in grado di creare reddito e di preservare territorio e ambiente. Altro tema fondamentale sarà quello dell’innovazione, con l’agricoltura di precisione utile a migliorare produttività agricola e qualità dei prodotti, riducendo l’impatto ambientale. Strategie più efficienti - aggiunge Rossi - potranno essere adottate anche per servizi ai soci sempre più puntali e mirati. Tra le problematiche più sentite che penalizzano le nostre imprese, infine, e su cui moltiplicheremo gli sforzi, quelle della lentezza della burocrazia e dei danni da fauna selvatica all’agricoltura".

Il presidente della Coldiretti Umbria Albano Agabiti, "a nome del Consiglio Direttivo regionale dell’Organizzazione agricola, alla presenza di Antonio Biso, responsabile del Servizio Organizzazione Sindacale della Confederazione nazionale Coldiretti, nel ringraziare per il lavoro svolto il direttore uscente, ha porto il più sincero benvenuto al nuovo direttore, sottolineando l’intenzione di rafforzare il lavoro intrapreso a tutela degli imprenditori agricoli e dei cittadini-consumatori".