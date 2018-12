Il cibo d'eccellenza dell'Umbria vale un capitale, il rapporto: fatturato milionario

Un tesoro che vale milioni e milioni di euro. Le eccellenze dell'Umbria fanno rima con fatturato milionario. Il cibo di qualità ha generato nel 2017 per le aziende umbre 119 milioni di euro di valore alla produzione tra settore cibo e vino. È quanto emerge dai dati contenuti nel nuovo Rapporto 2018 Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp e Stg, rielaborati da Coldiretti Umbria.

"Come si evince dal Rapporto - spiega Coldiretti - l’Umbria conta 30 prodotti Dop Igp dei comparti Food (9) e Wine (21), con un peso dello 0,8% sul totale nazionale che vale 15,2 miliardi di euro di valore alla produzione per il 2017. Le certificazioni del food valgono per l’Umbria 49 milioni di euro alla produzione, mentre le denominazioni del comparto wine, 70 milioni di euro di valore alla produzione".

E ancora: "L’Umbria - aggiunge Coldiretti - si piazza al quattordicesimo posto nella classifica, guidata dal Veneto, delle regioni per impatto economico dei prodotti Dop, Igp e Stg (Food e Wine). 4.252 gli operatori umbri DOP e IGP: 2.223 nel food e 2.029 per il comparto wine".

Oltre all’eccellenza dei vini umbri - ricorda Coldiretti - tra le denominazioni principali del “food” il Prosciutto di Norcia Igp, il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp e l’Olio extravergine Umbria Dop: "L’attenzione verso l’alimentazione è sempre più diffusa e le certificazioni rappresentano una garanzia in più per i consumatori - spiega Coldiretti Umbria. In un mercato sempre più globale, dando per acquisita la ricerca della qualità e il miglioramento continuo, distinguersi ed essere riconoscibili diventa un valore aggiunto. Un’offerta di eccellenze - conclude Coldiretti - resa possibile anche dal lavoro degli agricoltori che hanno salvato dall’estinzione molti prodotti e li hanno riportati sulle tavole dei consumatori, grazie pure alla rete di vendita diretta dei mercati, delle botteghe e dei punti di Campagna Amica".