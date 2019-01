Nomine & Poltrone - Coldiretti, un umbro ai vertici nazionali dei giovani imprenditori

Francesco Panella entra nell’Esecutivo nazionale di Coldiretti Giovani Impresa. Il Delegato Regionale del movimento che raduna gli imprenditori under 30 della Coldiretti dell’Umbria, entra a far parte della nuova squadra guidata dalla campana Veronica Barbati, nuovo leader dei giovani agricoltori italiani eletta oggi a Roma dall’Assemblea nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, composta da rappresentanti provenienti dalle campagne di tutte le Province e Regioni italiane.

Francesco Panella, ventisettenne di Perugia, dallo scorso giugno ricopre la carica di Delegato Regionale Coldiretti Giovani Impresa Umbria. Conduce ad Umbertide, un’azienda agricola di circa 50 ettari ad indirizzo cerealicolo e olivicolo, cui si aggiungono leguminose e miele; completano l’azienda l’agriturismo e la fattoria didattica.

“Sono molto motivato per questo nuovo incarico - commenta Panella. L’auspicio è che con il nostro lavoro si possa contribuire a rispondere alle esigenze dei ragazzi che entrano nel mondo dell’agricoltura, ma anche a risolvere le varie problematiche che tutti i giorni i giovani imprenditori agricoli sono chiamati ad affrontare. Chi si impegna nelle campagne - aggiunge Panella - è convinto di svolgere un mestiere dalle prospettive economiche importanti, ma anche utile all’ambiente e all’intera collettività. Le campagne possono offrire prospettive di lavoro sia per chi vuole intraprendere con idee innovative che per chi vuole trovare un’occupazione anche temporanea nelle stalle o nei campi”.

Nell’ambito dell’Assemblea elettiva dei Giovani Coldiretti è stato organizzato un Open Space sull’innovazione con dimostrazioni pratiche, esperienze creative realizzate grazie al talento giovanile lungo tutta la Penisola, dalla biocosmetica antispreco ai tessuti a km zero, dalla canapa multiuso al grande fratello dei pascoli fino alla prima wellness SPA delle api e molto altro.