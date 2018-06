Classifica informazione online, Citynews sorpassa il Corriere della Sera: oltre 20milioni di utenti

Sorpasso effettuato, nella speciale classifica dei giornali online più letti in Italia, da parte del nostro gruppo editoriale Citynews ai danni del prestigioso quotidiano Corriere della Sera. Il primo posto invece resta ben saldo nelle mani di Repubblica.it. I dati di aprile di comScore- forniti da primaonline.it - parlano chiaro: oltre 23 milioni di visitatori unici per Repubblica ma in un calo del 7% rispetto a marzo. Citynews 20 milioni 670mila visitatori, Corriere della Sera 20 milioni 488mila del Corriere. "Un risultato - si legge su Primaonline,it - che premia il lavoro condotto in questi anni dal gruppo di Luca Lani e Fernando Diana, che oggi conta 45 quotidiani locali online in altrettante città, più la testata nazionale Today.it e quella internazionale Europa.Today.it, per un totale di 250 giornalisti tra dipendenti e freelance".

Nel suo piccolo - territorialmente parlando - al successo di Citynews ha dato un contributo importante anche il nostro Perugiatoday.it che ad aprile ad totalizzato 1milione 450mila visite, un po' in ribasso rispetto al 1milone 644mila marzo ed a maggio 1milione 594mila. Il record di Perugiatoday.it risale a gennaio con 1milione 822mila. Ottimo il gradimento degli sponsor locale che crescono di anno in anno.