Take away e consegna a domicilio, a Perugia arriva City Up Go per unire commercianti e clienti

A Perugia arriva City Up GO, il nuovo portale di E-commerce aggregativo lanciato on-line al sito www.cityupgo.eu. L'idea del team di giovani di Perugia, i ragazzi della Blackout Entertainment, permette di accorciare la distanza tra le attività della città e i clienti. "Questo strumento, semplice e veloce, - spiegano dalla Blackout - permetterà al commerciante umbro di ritornare a vendere e proporre i propri prodotti o servizi, mediante il takeaway o la consegna a domicilio".

E ancora: "Lanciamo oggi questo nuovo servizio e permetteremo di iscriversi gratuitamente a tutte le attività, non solo ristorative, ma anche artigiane, i piccoli market, produttori enogastronomici, negozi in genere e tanti altri; queste, nell’attesa del ritorno alla normalità, avranno la possibilità di offrire i propri servizi ai clienti, grazie alla visibiltà all’interno della nostra piattaforma. L'utente potrà ordinare ed acquistare tramite smartphone, comodamente da casa, il prodotto e vederlo consegnato direttamente a casa, qualora l’attività fosse dotata anche di un proprio fattorino, rispettando così le norme di sicurezza socio-sanitarie".

City Up Go, spiegano, "va immaginata come una grande via di una città, la vostra città, colma di negozi e attività commerciali con il loro personale pronto a svolgere di nuovo il suo lavoro. Tutto questo sarà all'interno del portale sviluppato dal team della Blackout Entertainment, agenzia di comunicazione e marketing digitale, una città virtuale che non sta più ferma ma che riprende a camminare, a muoversi attraverso la consegna a domicilio. Un portale unico nel suo genere, che ci permetterà, per quanto possibile, di ridarci un assaggio di normalità, tra le nostre mura ovviamente".