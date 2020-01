Nuova catena di supermercati sbarca in Umbria: negozio da 700 mq e prodotti made in Italy

La nuova catena di supermercati Fresco Market porta la sua idea di spesa anche in Umbria. A poco più di un anno dalla sua nascita, la nuovissima catena di supermercati ha scelto Città di Castello per aprire il suo 37° negozio. Si tratta del primo punto vendita in Umbria che aprirà i battenti giovedì 30 gennaio, in viale Moncenisio 30.

Il layout scelto richiama il classico mercato rionale ma con la funzionalità e le comodità di un supermercato moderno, distribuito su uno spazio di quasi 700 mq. Assortimento di frutta e verdura, reparto panetteria con la tipicità umbra del prodotto, macelleria gastronomia e prodotti freschi provenienti da filiere controllate: saranno queste le caratteristiche del nuovo supermarket.

Prezzi convenienti “grazie all’abbattimento dei costi pubblicitari e grazie alla scelta di prodotti provenienti da filiere corte selezionate, per questo più dell’80% dei prodotti è di origine italiana”. All’interno del nuovo punto vendita c’è anche il reparto enoteca di 13 mq, che conta fino a 1000 etichette di vini di provenienza italiana.