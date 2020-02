Chiude bottega, dopo mezzo secolo di attività, il barbiere del Borgo d'Oro

Chiude bottega – dopo mezzo secolo di attività – il barbiere Franco Pignattini… e il Borgo d’Oro resta senza tonsore. Una festa memorabile, quella svoltasi alla Sala Miliocchi di corso Garibaldi, prestata per l’occasione dalla Società di Mutuo Soccorso. Big Ben ha detto stop, anche se il mitico barbiere-scultore ha ancora energie e professionalità da vendere. A fagli festa tutto il Borgo: dai carabinieri del Nucleo recupero opere d’arte a Riziero, ultranovantenne memoria storica, dal consigliere borgarolo Lucia Maddoli, ai soci di Viva il Borgo, alla gente degli orti di San Matteo degli Armeni, ai residenti di quello che fu il nucleo storico di artisti e artigiani.

Scambi di auguri ed affettuosità. Fra memorie e commozione, ma anche qualche progetto. “Perché – dice Lucia Maddoli – non utilizzare l’abilità scultorea di Franco? Si potrebbe creare una scuola di lavorazione del legno in uno dei fondi sfitti della Lungara”. In effetti, anche su queste colonne abbiamo raccontato la straordinaria abilità di Pignattini nel ricavare vere opere d’arte, come bastoni di roverella con impugnatura artistica e sculture su radici di olivo.

Ai convenuti, la moglie Carla (cuoca di professione) e la figlia Ilaria hanno offerto golosità di carnevale, fra porchetta e prosciutto di rango. Ilaria – che prosegue l’attività di parrucchiera ed estetista – ha due bambine, luce degli occhi di Franco. Che però, oltre a fare il nonno, ha ancora molto da dire e da dare, non solo alla famiglia, ma anche ai numerosi amici che con lui condividono interessi e passioni: pesca, cerca di funghi easparagi, escursioni naturalistiche, Grifo, scooter. Dunque, anche l’ultima bottega di barbiere se ne va. I residenti di corso Garibaldi e dintorni dovranno trovarsi un altro tonsore. Ma resterà di certo il ricordo di Franco, persona amichevole e squisita, che ha seguito e condiviso la vita di questa storica parte della città.