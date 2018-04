Stazione di Chiusi, arriva l'Alta Velocità. Leonelli: "Un altro passo contro l'isolamento dell'Umbria"

Una buona notizia anche per l’Umbria, che potrebbe essere ancora più collegata. E il consigliere regionale del Pd Giacomo Leonelli lo aveva sottolineato con una interrogazione alla giunta regionale.

Alla stazione di Chiusi arriva l’Alta Velocità. Da dicembre prenderà servizio una coppia di treni super veloci. E l’Orvietano e la zona del Trasimeno sperano. Il progetto, che si inserisce in un piano complessivo di riqualificazione del trasporto ferroviario sulla linea Firenze-Roma, è stato approvato venerdì 13 aprile nel corso di un tavolo tecnico tenutosi a Firenze, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Toscana, alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, dell’Assessore ai trasporti della regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, del consigliere regionale Stefano Scaramelli, del sindaco di Siena Bruno Valentini, del sindaco di Chiusi Juri Bettollini e dei rappresentanti di Trenitalia.

Ed è proprio Leonelli il primo ad intervenire: "L'accordo di oggi sull'alta velocità a Chiusi può costituire un'ulteriore passo avanti dopo il Frecciarossa a Perugia per la nostra regione, in particolare per l'area ovest del territorio limitrofo alla fermata (Trasimeno-Orvietano). Proprio nei giorni scorsi avevo presentato un'interrogazione in consiglio regionale per sollecitare la giunta a sostenere questa battaglia. La discussione del mio atto sarà dunque un'ottima occasione per focalizzare le opportunità del caso e soprattutto per far si che la nostra regione nelle prossime settimane possa ragionare sulle modalità per rendere ottimale il servizio anche per le esigenze del nostro territorio"