Coronavirus, accade anche questo: "Chiudiamo per evitare di far raggiungere questa meta turistica"

Hanno deciso di chiudere in maniera volontaria per non aiutare indirettamente il diffondersi del virus attraverso l'arrivo sul territorio della Valnerina di soggetti già contagiati. Succede anche questo in Umbria ai tempi del coronavirus: "In riferimento alla condizione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 si porta a conoscenza - ha scritto Riccardo Maria Modestia, direzione dell'azienda - che il Complesso Termale dei Bagni Triponzo, l'unica SPA termale dell' Umbria, in Valnerina, nel comune di Cerreto di Spoleto ha deciso volontariamente di chiudere le proprie attività per contribuire con la propria "assenza dal mercato" a disincentivare e dissuadere le persone dal mettersi in viaggio per raggiungere la meta turistica".