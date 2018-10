La rivoluzione della spesa in centro: due market Pam aperti fino a tardi, tutti i giorni e casse veloci

Aperti sette giorni su sette e soprattutto l'orario di chiusura prolungato fino alle 22. E in più la formula spesa facile: casse veloci con pagamenti digitali e i prodotti selezionati direttamente portati a domicilio. Sono queste le tre grandi novità che saranno introdotte nei punti vendita già esistenti di Pam in centro storico: quello di via Baglioni e l'altro di via Marconi.

Il negozio di Via Baglioni sorge infatti nelle vicinanze della fermata Pincetto della Minimetro, importante snodo della città, mentre - a poco meno di un chilometro e circondato da alcuni dei negozi storici di Perugia - si trova lo store di via Marconi. Il debutto della formula Pam Local prenderà il via il prossimo venerdi 19 ottobre.

I perugini e i numerosi turisti che visitano ogni giorno la città potranno usufruire di un servizio facile, comodo e veloce grazie all’apertura 7 giorni su 7 con orario prolungato fino alle 22, ai metodi di pagamento digitale che rendono più veloce il passaggio dalla cassa e al servizio di spesa a domicilio. Inoltre, da Pam local è possibile ritrovare tutta la qualità dei prodotti Pam Panorama, in un assortimento compatto ma completo che comprende oltre 3.000 referenze di cui ben 1.200 a marchio privato.