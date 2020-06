Centro storico, apre Gastronomia Urbana: Tapas di qualità, delivery e asporto

E' il giorno dell'inaugurazione della Gastronomia Urbana, nuovo locale in centro a Perugia. In tempo di crisi e di incertezze, come quelle che stiamo attraversando, c'è chi ha il coraggio e la forza di rimboccarsi le maniche e tuffarsi in una nuova avventura. È il caso di Simone Ragni, noto e apprezzato ristoratore della città, che è pronto a ripartire con un progetto originale e innovativo.

La filosofia di Gastronomia Urbana, che sorgerà nel cuore di Perugia in via della Luna ma con i tavoli all'aperto affacciati su corso Vannucci sarà proprio quella di far convivere in modo coerente due anime: quella pensata per chi vuole mangiare sul posto e quella pensata e ottimizzata appositamente per asporto e delivery. Da questa idea, seppur seguendo un'impostazione coerente, prenderanno forma anche due diversi menù, uno per la sala e uno per il domicilio. Fra le innovazioni anche un menù che, grazie a un QR code posizionato sul tavolo, si potrà sfogliare direttamente sul proprio smartphone evitando il passaggio di mano in mano del menù cartaceo.

Infine a fare da comune denominatore sarà la qualità della proposta gastronomica, da sempre il vero fiore all'occhiello di Simone Ragni. Imprinting in stile tapas bar di qualità, attraverso una scelta che spazia fra piatti ispirati al territorio, piatti di terra e di mare, hamburger, prodotti ittici, salumi e affettati, formaggi e gelati artigianali. O l'intrigante idea del Cestino Urbano, che all'interno prevede bottiglia di vino, norcineria, verdure sott'olio e formaggi freschi.

