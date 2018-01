"Tanti i turisti a Natale a Perugia, ma non per lo shopping": le formule anti - crisi dei commercianti per far tornare i perugini in centro

Nonostante un periodo di grandi acquisti in vista del Natale, i negozianti del centro storico hanno visto un calo di perugini venire nell’acropoli per fare shopping. Ora è tempo di bilanci di questa prima stagione invernale grazie all’arrivo dei saldi, in programma a partire da venerdì 5 gennaio. Un appuntamento importante soprattutto per i commercianti del centro cittadino, come spiega Sergio Mercuri, presidente del consorzio Perugia in Centro, e alcuni commercianti dell'acropoli.

“Dal punto di vista turistico – esordisce Mercuri – il periodo di Natale è andato molto bene. Sono arrivati tantissimi visitatori da tutta Italia, e il Centro è stato pieno di gente. Purtroppo questa partecipazione non ha portato automaticamente a un aumento delle vendite per i nostri commercianti, perché i perugini continuano a preferire fare la spesa fuori città. Speriamo, ora, si possa recuperare con i saldi”.

Il perugino – spiega il presidente del Consorzio, “si è dimenticato di venire in Centro, e dobbiamo capire perché. Come è possibile che un'area storica così bella, che attira turisti da tutto il mondo, venga in un certo senso snobbata dai suoi abitanti? E tutto ciò nonostante l'offerta commerciale e culturale siano in continua crescita, e si sia tornati a respirare in tutte le vie un'atmosfera tranquilla e piacevole, godibile davvero per tutti”.