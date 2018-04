Nuove aperture al centro commerciale Pesciarelli: sbarca la Maison specializzata in piante e fiori

Tra profumi e colori floreali la primavera è sbocciata anche al centro commerciale Pesciarelli di Magione. Nella struttura di via dei Molini, infatti, nel pomeriggio di venerdì 27 aprile è stata inaugurato il nuovo punto vendita Maison Bottausci specializzato in piante, fiori e articoli da regalo. Un negozio progettato in maniera innovativa dalle stesse giovani titolari e figlie d’arte Elizabeth e Christine Carrié che si va ad affiancare alle quindici attività già presenti all’interno del centro.

“Il mood a cui ci siamo ispirate – hanno dichiarato le giovani imprenditrici – è frutto di un attento studio del più moderno design osservato al recente Salone del mobile di Milano e dei più attuali layout espositivi di questo specifico settore dove importante è la fusione fra arte, fantasia e amore per il verde”. Provenienti da una lunga tradizione familiare di vivaisti, fiorai e, soprattutto, progettisti e allestitori di giardini, spazi verdi ed eventi cerimoniali, con Maison Bottausci le sorelle Carrié puntano ora a un radicale rinnovamento nel campo del commercio di piante e fiori.

Al taglio del nastro, oltre a Elizabeth e Christine, sono intervenuti i genitori Luciana ed Eric, il sindaco di Magione Giacomo Chiodini e il titolare del centro commerciale Michelangelo Pesciarelli. “Con la famiglia Bottausci – ha commentato Pesciarelli – esiste un rapporto di amicizia e stima da ben tre generazioni e, perciò, siamo stati più che contenti di accoglierli da noi. Ospitando le attività delle storiche famiglie locali cerchiamo di rivitalizzarle e di renderle attuali, grazie anche alla presenza di altri negozi già funzionanti e di un collaudatissimo Conad Superstore, fiore all’occhiello del centro, che innova continuamente e si distingue per l’elevata specializzazione nei reparti freschissimi come, ad esempio, la rinnovata e gettonatissima pasticceria”. Un modo, insomma, per rendere i storici grandi magazzini Pesciarelli un centro di servizi per le famiglie del territorio.