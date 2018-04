Lavoro - Centri per l'Impiego, selezione per 25 posti di lavoro in Germania: i requisiti e i tempi per la domanda

La Germania cerca cuochi e camerieri umbri da inserire nei settori della ristorazione e del turismo. Per il momento i posti a disposizione sono 25 (15 cuochi e 10 camerieri) ma il numero potrebbe salire dato che la richiesta è sempre più forte. La selezione è affidata a Zav - International Placement Services North Rhine-Westphalia, in collaborazione con la rete Eures operante in Umbria. Gli incontri di selezione si terranno in quattro Centri per l'impiego umbri dal 16 al 19 aprile e vi potrà accedere solo chi ha inviato il curriculum con la propria candidatura entro il 12 aprile e ha ricevuto la mail di convocazione.

Per essere ammessi alla selezione per 15 cuochi i candidati devono possedere la qualifica professionale ed attestato HACCP in corso di validità, vantare la conoscenza della lingua inglese a livello A2/B1. La conoscenza del tedesco costituisce titolo preferenziale.

Per partecipare alla selezione per 10 camerieri, parimenti, si richiede il possesso della qualifica professionale ed attestato HACCP in corso di validità, ma è necessario conoscere la lingua tedesca a livello A2/B1 ed è preferibile la conoscenza dell'inglese quale seconda lingua.

Per candidarsi, occorre inviare il curriculum, contenente anche il proprio codice fiscale, all'indirizzo email eurespg@regione.umbria.it se si è residenti o domiciliati nell'ambito del territorio provinciale di Perugia oppure a candidaturelavoro@regione.umbria.it se si vive nel territorio provinciale ternano. Nell'oggetto della email deve essere inserita la frase che indica la posizione per la quale ci si candida, quindi "Selezione Germania camerieri" oppure "Selezione Germania cuochi". Il curriculum deve essere aggiornato e redatto preferibilmente in lingua inglese o tedesca. Possono essere tenuti in considerazione anche curricula dettagliati in lingua italiana, accompagnati da un documento più breve che descriva gli elementi salienti in lingua inglese o tedesca. Anche nel curriculum deve essere chiaramente indicata la posizione per la quale ci si candida.

Ai colloqui, che saranno svolti in italiano e inglese/tedesco, potranno accedere solo le persone che hanno inviato il curriculum con la propria candidatura entro la scadenza fissata per giovedì 12 aprile, ore 23.59. Fa fede l'orario di ricevimento dell'email. Ai colloqui potranno presentarsi solo le persone che riceveranno una email di convocazione.