L'azienda perugina che batte la crisi: fatturato record, nel 2017 raggiunti i 60 milioni di euro

Un fatturato di circa 60 milioni di euro e 2.560 automobili nuove vendute. Sono i numeri del 2017 con cui Centralcar ha celebrato quest’anno le festività natalizie e il 40esimo anniversario della nascita dell’azienda. Riunitisi nella sede centrale di Perugia per il tradizionale scambio degli auguri, i vertici e i circa 70 dipendenti della concessionaria auto Citroën, Jeep e Kia hanno colto l’occasione, infatti, per fare il bilancio dell’anno che si sta chiudendo. Una serata a cui sono intervenuti anche la senatrice Valeria Cardinali e il parroco di San Sisto don Claudio Regni a cui l’azienda ha fatto una donazione di beneficenza.



“È andata benissimo così come i quattro anni precedenti – ha commentato Ettore Pedini, presidente della Centralcar –. Cresciamo di circa il 26 per cento rispetto al 2016, vendendo circa 540 automobili nuove in più rispetto all’anno scorso e 1.200 macchine usate. Secondo lo studio Plimsoll, tra le 33mila aziende italiane del settore del commercio auto ci posizioniamo ormai al 335esimo posto, scalando ben 86 posizioni in un anno”.