Occasioni di lavoro, il Comune di Castiglione del Lago assume a tempo indeterminato

Il Comune di Castiglione del Lago comunica l'uscita di un bando di concorso e di un avviso pubblico. Il bando di concorso pubblico per titoli ed esami riguarda la copertura di n. 2 posti, con riserva di n. 1 posto ai volontari delle Forze Armate, con profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" a tempo indeterminato e parziale di tipo verticale (part-time per sette mesi l'anno, categoria giuridica C1, posizione economica C1).



La graduatoria finale resterà valida secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigente e potrà essere utilizzata anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, oltre che per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee e/o eccezionali, sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell'utilizzo.