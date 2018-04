Le aziende umbre che battono la crisi, da Castiglione del Lago alla conquista dell'Europa: la nuova sfida

Si allunga la lista delle grandi aziende umbre che hanno superato la crisi e si proiettano verso il futuro addirittura rafforzate. Tra queste spicca il colosso di casa nostra specializzaro nel food e integratori per animali da compagnia. Stiamo parlando di Vitakraft Italia che compie 20 anni e festeggia l’importante traguardo facendosi un grande regalo: raddoppiando il suo centro logistico di Castiglione del Lago. “Siamo un'azienda dalle basi solide - dichiara l’Amministratore delegato Dott. Claudio Sciurpa - che continua a crescere e ad investire nel futuro e nel territorio. E proprio nell'anno del nostro ventesimo anniversario dalla fusione tra la Pet Company e la multinazionale tedesca, sono fiero di annunciare l'ampliamento del centro logistico".

I lavori che sono appena iniziati e che termineranno nel mese di luglio, prevedono sia la costruzione di un nuovo magazzino di circa 5000 mq sia la sistemazione del verde e della viabilità interna. Unna struttura moderna e funzionale dal punto di vista logistico ma anche sostenibile dal punto di vista energetico grazie al grande impianto fotovoltaico che produrrà gran parte dell'energia utilizzata. L'investimento agevolerà così i programmi di sviluppo futuri anche in considerazione del fatto che, dal mese di gennaio del 2019, Vitakraft Italia si occuperà anche dello sviluppo commerciale dei mercati di altri paesi del sud Europa dei quali curerà anche la distribuzione attraverso la sede italiana.

LE RADICI DELL'AZIENDA - Vitakraft Italia è nata nel 1998 dalla fusione tra l'italiana Pet Company, già leader nella grande distribuzione nazionale di accessori per animali da compagnia, e il Gruppo tedesco Vitakraft, una delle multinazionali di maggior successo del settore. L'azienda ha, da sempre, saputo coniugare al meglio dinamismo, intuizione e conoscenza del mercato con la competenza e la forza di un brand storico come "Vitakraft". La qualità dei prodotti ed un’ampia gamma, specifica e costantemente rinnovata, hanno portato Vitakraft Italia ad essere leader in alcuni settori del mercato del pet della grande distribuzione.

Dal 1998, nel corso di questi venti anni, c'è stata una crescita costante dei clienti e del fatturato che, nel 2017, ha raggiunto oltre 30 milioni di euro. Oggi, le numerose reti di vendita coprono tutti i canali del commercio. La sede di Castiglione del Lago conta oggi circa 70 dipendenti, numeri importanti che testimoniano la solidità dell’azienda e la qualità costante del lavoro svolto nel tempo.