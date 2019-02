Carnevale al Valdichiana Outlet Village: tanti eventi nella Land of Fashion di Foiano della Chiana

Tempo di Carnevale anche al Valdichiana Outlet Village, che propone un intenso programma destinato al divertimento di grandi e piccini e strizza l’occhio al celeberrimo Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia, giunto alla 480^ edizione: “Rimane centrale e imprescindibile – dichiara il Center manager Riccardo Lucchetti – la sinergia con il Carnevale di Foiano, che ospitiamo sia con la Mostra che ne rievoca ed esalta la grande tradizione storica, sia con l’imperdibile ed appassionante gara delle mascherate dei Cantieri, giunta alla terza edizione”.

Per un tuffo nei trascorsi dell’evento foianese, è consigliata una visita alla Mostra “Viaggio nel Carnevale di Foiano dal 1900 ad oggi” allestita all’interno del Village, che, in collaborazione con il Comitato organizzatore, i cantieri e l’Amministrazione Comunale, propone alcune delle più significative immagini fotografiche e i costumi che nel tempo hanno caratterizzato la lunga storia di questa gloriosa manifestazione. Alla vigilia dell’uscita dei grandi carri in cartapesta magistralmente realizzati dai quattro cantieri nel centro della cittadina della Valdichiana, la Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar), propone i suoi appuntamenti: sabato 16 febbraio dalle 14:30 la straordinaria esibizione itinerante della “Miwa cartoon cover street band”, con i super eroi mascherati che proporranno sigle e colonne sonore dei più celebri film e cartoon per le vie e le piazze del Village. Da non perdere, insieme alla 2^ edizione del “Cosplay contest” e alla “Parata Disney” di Foiano con i personaggi delle fiabe.

Intrattenimento, spettacolo, divertimento e sana competizione, come quella che sarà possibile vivere in Piazza Maggiore sabato 23 febbraio dalle 15:30, con la gara delle mascherate del Carnevale di Foiano: “Appuntamento molto atteso, giunto alla 3^ edizione, con ambìto premio finale – evidenzia Lucchetti – di cui andiamo particolarmente orgogliosi”. Si tratta di uno spettacolare contest dei 4 cantieri (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici), che invaderanno la Land of Fashion con le loro originali e allegre mascherate, dando vita ad uno spettacolo unico e coinvolgente per le vie e le piazze del Valdichiana Outlet Village. I costumi e le maschere, realizzati rigorosamente a mano, sono aderenti al tema del carro in gara, mentre la sfilata è arricchita da coreografie ogni volta diverse e sempre più complesse, su temi e significati di cronaca e stretta attualità, qui rappresentati in chiave a tratti ironica, a tratti amara. “Un appuntamento – spiega Lucchetti - realizzato grazie alla collaborazione tra Valdichiana Outlet Village e tutte le componenti del Carnevale di Foiano, Comitato e Cantieri”.

Gli eventi di Carnevale al Valdichiana Outlet Village si concluderanno domenica 3 marzo, quando dalle 15, direttamente da Rai YoYo, Oreste Castagna intratterrà tutti i bambini con il “Bumbi live Show”: fantastiche storie, balli e divertimento per i più piccoli in Piazza Maggiore.

Inoltre, annuncia Lucchetti, “si rinnova il sostegno del Valdichiana Outlet Village alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, che sarà presente domenica 3 marzo con una propria postazione presidiata da volontari, presso la quale sarà possibile effettuare una donazione per sostenere i progetti dell’Ospedale fiorentino”.

Ogni domenica sarà attivo il bus navetta, che condurrà i visitatori dal Valdichiana Outlet Village al centro di Foiano, dove si tengono i corsi mascherati: “Questa forte sinergia – evidenzia il Sindaco di Foiano della Chiana, Francesco Sonnati - non può che produrre ricadute positive dal punto di vista della capacità attrattiva del Carnevale di Foiano e della Valdichiana nel suo complesso”.

Programma eventi Carnevale al Village:

Dal 10 febbraio al 10 marzo 2019: Mostra “Viaggio nel Carnevale di Foiano dal 1900 ad oggi”

Sabato 16 febbraio 2019 h. 14:30: Miwa cartoon cover street band - Cosplay contest - parata personaggi Disney

Sabato 23 febbraio 2019 h. 15:30: contest delle mascherate dei cantieri del Carnevale di Foiano

Sabato 3 marzo 2019 h. 15:00: Bumbi live Show” con Oreste Castagna da Rai YoYo – raccolta pro Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

Carnevale di Foiano 2018 - 480^ edizione:

Nelle domeniche 10, 17, 24 Febbraio, 3 e 10 marzo 2019, dalle ore 12.00 la parata dei grandi carri in cartapesta, mascherate, spettacoli con street band per le vie del centro storico, Carnevale dei Ragazzi, un'intera area del paese adibita agli intrattenimenti per i bambini attrezzata con giostre, gonfiabili, trenini, carri per i piccoli, giochi e teatro in piazza, animazione con giocolieri e maghi; ogni domenica lancio dei gadgets, flashmob, coriandolata e dj set. Inoltre la 12^ edizione del Premio Biennale Nazionale di Pittura "L'Arte tra suoni, colori e allegria".

Land of Fashion

Il network si compone di 5 shopping destinations gestite da Multi Outlet Management Italy (MOMI) - filiale italiana del gruppo olandese Multi Mall Management. Gli asset sono: Franciacorta Outlet Village (a Rodengo Saiano - Brescia), Mantova Outlet Village (Bagnolo San Vito – Mantova) Palmanova Outlet VIllage (Aiello del Friuli - Udine), Puglia Outlet Village (Molfetta – Bari) Valdichiana Outlet Village (Foiano della Chiana - Arezzo). Acquisiti dal Fondo americano Blackstone, i 5 Outlet, principali portali d’accesso alle eccellenze dei territori da cui sono ospitati, sono stati scelti da oltre 18 milioni di visitatori solo nel 2018, per uno shopping di qualità con formula outlet negli oltre 600 punti vendita.

Valdichiana Outlet Village

La terra di Valdichiana, famosa in tutto il mondo per il suo territorio ricco di storia, cultura e rinomata per il cibo e vino, ha visto nel 2005 l’apertura del Valdichiana Outlet Village; situato in provincia di Arezzo, a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a Roma, con 140 negozi e circa 4.500.000 visitatori all'anno.