Dalla ricerca di un lavoro ai sussidi economici: nasce un nuovo "sportello" per aiutare famiglie e disoccupati

Al “Villaggio della Carità” di Perugia, in via Montemalbe 1 (zona via Cortonese), arriva “Il Grillo parlante”. Non quello che nella storia scritta da Collodi fungeva da coscienza critica di Pinocchio. Bensì uno spazio di orientamento e informazioni per aiutare coloro che, ad esempio, sono in cerca di un lavoro e necessitano di assistenza per compilare il “curriculum vitae” od orientarsi nella ricerca della professione.

Ma anche, specie tra le fasce più "deboli", per chi ha bisogno di informazioni su come poter usufruire di sussidi ed aiuti economici tipo Reddito d’inclusione (Rei), Social Card, Bonus bebè. Le famiglie dove sono presenti figli in età scolare potranno inoltre trovare un aiuto per la compilazione dei modelli di domanda o iscrizione ai vari istituti.

Dal “Il Grillo parlante” lo spazio offrirà indicazioni ed assistenza anche a livello di educazione al risparmio, bilancio familiare e … tanto altro. Gestito dall’assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del Centro d’Ascolto della Caritas diocesana, il nuovo servizio entrerà in funzione l’8 marzo e sarà aperto ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 15 alle 18. Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere al Centralino della Caritas diocesana, ai numeri telefonici: 075/5723851 o 075/5733666. Contratti via mail all’indirizzo: info@caritasperugia.it.