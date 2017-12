Capodanno a Perugia, per festeggiare in centro il Minimetrò allunga l'orario: corse fino a tarda notte

Conto alla rovescia per gettare il vecchio calendario e dare il benvenuto al 2018. A cominciare da Perugia, una delle piazze più belle d'Italia, che quest'anno darà vita a uno spettacolo di street band lungo le vie principali del centro cittadino. Poi, come da tradizione, il 2017 verrà salutato da un magico spettacolo pirotecnico che potrà essere ammirato dalle tante e suggestive vedute come quella di Porta Sole o di viale Indipendenza.

E proprio in occasione del Capodanno, la Società Minimetrò S.p.A. ha deciso di prolungare l’orario di esercizio del minimetrò o fino alle ore 02,00 (ultima corsa) del 01 gennaio 2018. Rimangono in vigore le agevolazioni tariffarie pubblicate sul sito internet www.minimetrospa.it.

CAPODANNO A PERUGIA: IL PROGRAMMA

PARCHEGGI E SCONTI Sconti speciali anche per i parcheggi di Perugia. Tariffa giornaliera a 6 euro e tariffa notturna a 2,50 euro dalle 20 alle 2, escluso il parcheggio del Mercato Coperto