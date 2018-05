Cantine Aperte è sempre un successo, nuovo boom di presenze: due giorni di sold out

Dopo 26 anni, Cantine Aperte continua a confermarsi un importante strumento di promozione del territorio e delle sue eccellenze, soprattutto enogastronomiche. L’edizione 2018 dell’appuntamento organizzato dal Movimento Turismo del Vino anche in Umbria, che si è svolto sabato 26 e domenica 27 maggio, ha registrato un incremento di presenze dal 10 al 30% nelle diverse aree della regione. Merito della capacità delle cantine di rinnovare continuamente la loro offerta, sempre più ricca e adatta ad un pubblico trasversale; merito anche della qualità dell’accoglienza in cantina, regolamentata da un apposito disciplinare di cui i soci MTV Umbria si sono dotati ormai da anni.

“Ci dobbiamo confrontare sempre più spesso con cantine non socie che aprono nel fine settimana di Cantine Aperte fregiandosi di un marchio che non possono utilizzare, essendo di proprietà del Movimento Turismo del Vino. –spiega Filippo Antonelli, Presidente del Movimento turismo del Vino dell’Umbria- Ma c’è una sostanziale differenza tra le vere “Cantine Aperte” e le cantine che aprono, magari approfittando del via vai di enoturisti. Le prime garantiscono non solo la qualità dell’accoglienza, secondo il disciplinare, ma la garantiscono tutto l’anno, con aperture continuative e non una tantum, favorendo una promozione ininterrotta del territorio e della sua cultura, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo lavorando sempre di piùper accrescere la consapevolezza degli enoappassionati su questo fenomeno, come sul bere consapevole e su una cultura del vino a 360 gradi.”

Da qualche anno, per esempio, ad ogni edizione di Cantine Aperte segue, sui social del Movimento, la promozione di un breve questionario di soddisfazione, elaborato da MTV Italia con l’Università di Milano e rivolto agli wine lovers, proprio con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione del fenomeno enoturistico.