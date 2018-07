Vacanze con il camper in giro per l’Italia? Nella top ten delle mete ideali c’è anche una location umbra

Saranno circa 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese in questi mesi estivi: lo rivela una stima dell’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, secondo cui circa 800.000 italiani e 700.000 stranieri sceglieranno questa tipologia di vacanza puntando sulle mete di villeggiatura più tradizionali del Belpaese ma con un occhio di riguardo per quei borghi situati in posizioni geografiche fortunate che permettono di evitare la grande calura estiva.

Ecco, sempre secondo APC, la top ten delle località che si distinguono per le rispettive posizioni suggestive, per la straordinaria bellezza di chiese e monumenti e , non ultime, per le temperature refrigeranti più adatte per fuggire dall’afa di questo periodo.

Nella top ten spicca Castelluccio di Norcia (Perugia): il borgo sovrasta l’omonima immensa piana ed è noto soprattutto per la fioritura dei campi di lenticchia, che proprio nel mese di luglio offre uno spettacolo unico al mondo. E ancora: Orvinio (Rieti); Greve in Chianti (Firenze); Platania (Catanzaro); Pessinetto (Torino): Bovino (Foggia); Lamoli di Borgo Pace (Pesaro e Urbino); Ulassai (Nuoro); Monticchio (Potenza); Lovere (Bergamo).

“Sempre più persone utilizzano il camper per scoprire l’Italia e per andare in vacanza – commenta Simone Niccolai, Presidente di APC – tra italiani e stranieri sono stati quasi 8 milioni e mezzo i turisti che l’anno scorso sono venuti nel nostro Paese in camper e caravan e, anche in questi primi mesi del 2018, il trend è positivo, segno che la crisi degli anni scorsi è ormai alle spalle. Per le vacanze estive in molti sceglieranno il Turismo in Libertà per visitare i bellissimi borghi nascosti della nostra splendida Penisola”